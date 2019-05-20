محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط أحد المتهمين بقتل عجوز أخذا بالثأر في مركز الصف، واستمرار ملاحقة شقيقه الهارب. تلقى اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق بلاغا من مأمور مركز شرطة الصف بحدوث مشاجرة بناحية جسر داود دائرة المركز ومقتل شخص يبلغ من العمر 63 سنة إثر إصابته بعيار ناري والتعدي عليه بسلاح أبيض. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت جهود العقيد أحمد الوليلي مفتش شرق الجيزة إلى أنه أثناء سير المجني عليه أمام منزل صاحب مغسلة بذات الناحية وشقيقه "شريكه في المغسلة"، والمرتبطان مع المجنى عليه بخصومة ثأرية، اعتدى الأول عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأطلق الثاني عياراً نارياً تجاهه من طبنجة فأوديا بحياته، وفرا هاربين. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني وبحوزته السلاح الناري، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أخذاً بالثأر، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأول مزقه والثاني أطلق عليه النار.. جريمة شقيقين أخذا بالثأر من "عجوز الصف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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