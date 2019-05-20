القبض على "بوسطجي" يحرق الخطابات ويزور توقيع المواطنين باستلامها في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على موزع في بريد أسوان، لقيامه بالتخلص من الخطابات وعدم تسليمها لأصحابها.

كانت معلومات لمباحث فرع بريد منطقة جنوب الصعيد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أفادت قيام موزع بمنطقة توزيع أسوان، 37 سنة، بالتخلص من الخطابات وعدم تسليمها لأصحابها.

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بإجراء التحريات والفحص تبين صحة ما ورد من معلومات وقيام المذكور باستلام الخطابات وحرقها دون تسليمها لأصحابها، وتزوير توقيع المرسل إليهم بما يفيد استلامهم المسجلات على خلاف الحقيقة، وإثبات أرقام بطاقات تحقيق شخصية وهمية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة تمكنت إحداها من ضبطه، وبحوزته جوال بداخله 2754 خطاب أثناء قيامه بمحاولة حرقهم في أحد الأماكن النائية.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، والضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.