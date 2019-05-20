محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الإثنين، تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بإطلاق نار على شخصين هجموا على منزله بعين شمس.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه نشبت مشاجرة بين أمين الشرطة والمجني عليهما على إثر اصطدام "الضحية الأولى" بنجل أمين الشرطة أمام منزله وتدخل الأهالي لفض المشاجرة.
وأضافت التحقيقات أن المجني عليهما أحضرا عددا من أقاربهما بغرض التعدي على أمين الشرطة ونجله، فأطلق الأخير عدة أعيرة نارية لتفريقهم، فأصيب اثنين بطلقتين في القدم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وتواصل النيابة الاستماع لشهود العيان، وطلبت عرض المجني عليهما على الطب الشرعي لبيان إصابتهما، كما طلبت التحريات حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس أمين شرطة 15 يوماً بتهمة إطلاق النار على شخصين في عين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.