تجديد حبس أمين شرطة 15 يوماً بتهمة إطلاق النار على شخصين في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الإثنين، تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بإطلاق نار على شخصين هجموا على منزله بعين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه نشبت مشاجرة بين أمين الشرطة والمجني عليهما على إثر اصطدام "الضحية الأولى" بنجل أمين الشرطة أمام منزله وتدخل الأهالي لفض المشاجرة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليهما أحضرا عددا من أقاربهما بغرض التعدي على أمين الشرطة ونجله، فأطلق الأخير عدة أعيرة نارية لتفريقهم، فأصيب اثنين بطلقتين في القدم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل النيابة الاستماع لشهود العيان، وطلبت عرض المجني عليهما على الطب الشرعي لبيان إصابتهما، كما طلبت التحريات حول الواقعة.