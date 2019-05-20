9وقائع بنفس الأسلوب.. سقوط عصابة لسرقة المساكن في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث إمبابة القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة المساكن.

أكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة أن شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكن الرائد مؤمن فرج معاون مباحث إمبابة استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكاب 9 حوادث سرقة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن (هواتف محمولة، 7 شاشات عرض، 4 أجهزة لاب توب، مبالغ مالية، مشغولات ذهبية).

أضاف المتهمان بإنفاقهما المبالغ المالية وتصريفهما المشغولات الذهبية لدى عميلين لهما (مالكي محل مصوغات) حيث تم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.