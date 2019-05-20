"رادارت الجيزة" تلتقط 100 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية. تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 2768 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1317 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1002 مخالفة.

كما تم ضبط 32 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، و22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وشن 20 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 100 مخالفة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.