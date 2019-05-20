الداخلية: مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق نار في السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وإصابة آخر بمنطقة السحر والجمال، عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، وعثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين وكمية من مخدري الهيروين والأفيون.

وتمكنت مجموعات العمل من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الإتجار بمخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوي بمنطقة أم قمر على بعد 12 كم من طريق (القاهرة/ الإسماعيلية) الصحراوي دائرة مركز شرطة فايد.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الإسماعيلية والشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

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ولدى استشعارهم للقوات بادروا بإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم بالمثل، أسفر ذلك عن مصرع أحدهما (سن 32 عاطل، ومقيم الحسنة بشمال سيناء"، سبق اتهامه في قضية "قتل") وإصابة آخر (21 سنة، عاطل ، مقيم المغارة بشمال سيناء).

وعُثر بجوار جثة الأول على (بندقية آلية -2 خزنة -18 طلقة من ذات العيار- 250 جم هيروين- دراجة نارية بدون لوحات معدنية - 3 هواتف محمولة- ميزان حساس- 52600 جنيه) وبحوزة الثاني (بندقية آلية - خزينة -14 طلقة من ذات العيار- 500 جم هيروين - 3 قطع من مخدر الأفيون- 2 هاتف محمول-25700 جنيه - خاتم ذهب - ميزان حساس- دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

نقل المصاب للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.