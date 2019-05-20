بزعم منحهم قروض.. القبض على سيدة استولت على أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على سيدة لنصبها على المواطنين بزعم منحهم قروض مالية عن طريق إعلانات مذاعة على بعض من القنوات الفضائية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ 30 ألف جنيه، بزعم منحه قرض، بمبلغ مائتي ألف جنيه من إحدى الشركات عن طريق إعلانات مذاعة على العديد من القنوات الفضائية خلافاً للحقيقة.

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وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب تلك الواقعة إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم - مقيمة إمبابة بالجيزة) حيث قامت بممارسة نشاطاً احتيالياً واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين من محدودي الدخل وراغبي الحصول على قروض مالية ، وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض بدون ضامن تصل إلى خمسمائة ألف جنية (خلافاً للحقيقة) ، وقيامها بالزعم للضحايا بكونها المسئولة بالشركة عن منح تلك القروض ، وطلبها منهم تحويل القسط الأول من القرض مصحوباً ببعض المصاريف الإدارية عن طريق حوالات بريدية باسمها.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة تبين تلقى المتهمة لعشر "حوالات مالية" بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصري من (عشرة أشخاص محددين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها " ثمانية إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية بلغت مائة ألف جنيه من ضحاياها بأسماء أشخاص مختلفة- هاتف محمول بفحصه فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحوى على العديد من الرسائل المتبادلة بينها وبين بعض ضحاياها على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطها الإجرامي"، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جارى تحديده وضبطه) ، والذى يتولى الدعاية للشركة بالقنوات الفضائية ، وتلقى الاتصالات من الضحايا ، واقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من المجنى عليهم، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.