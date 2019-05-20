فحص 14 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

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أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 14 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي وبائعين متجولين وتنفيذ 5 أحكام قضائية متنوعة و4 قضايا تسول.

في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع وإزالة 28 حالة تعد على الطريق العام والتحفظ على 3 خيَّالين وجمَّالين يعملون في المنطقة الأثرية دون تصريح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.