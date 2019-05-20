ضبط 106 قضايا تموينية و24 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 106 قضايا متنوعة، أبرزها 14 منشأة بدون ترخيص، 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية.

كما تم تحرير 24 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و12 إنتاج خبز ناقص الوزن و12 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن و12 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.