أخبار مصر | "أمهات مصر" : تحسن كبير في منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" : تحسن كبير في منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك تحسن كبير في سيستم والمنصة الإلكترونية لإمتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بنظام الثانوية الجديد، اليوم الإثنين، وذلك علي عكس ماشهدته الإمتحانات في اليوم الأول أمس الأحد.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا أغلبهم إمتحان الأحياء علي التابلت في عدد كبير من المحافظات، بينما أدي جزء منهم الإمتحانات ورقية وذلك لوقوع السيستم.

وأوضحت عبير أن الاتحاد تلقي شكاوي من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة بعض أسئلة إمتحان مادة الأحياء، والأسئلة المقالية والتي لا تتناسب مع المنهج وبعضها لم يتم تدريبهم عليها وصعوبة في الكتابة علي التابلت.

