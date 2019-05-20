أخبار مصر | تداول 33 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 33 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20 سفينة، وتم تداول 33 ألف طن بضائع و272 شاحنة بضائع و140 سيارة حيث شملت حركة الواردات 28 ألف طن فحم إسباني و36 شاحنة و123 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع عامة، و246 شاحنة بضائع و17 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين أمانة والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين القاهرة وMichel selmer وغادرت السفينتين القاهرة والحرية2 كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وسينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وسينا بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة اكرام.