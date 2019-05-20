أخبار مصر | التعليم: 361 ألف طالب سجلوا فى الامتحان الالكتروني لمادة الأحياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: 361 ألف طالب سجلوا فى الامتحان الالكتروني لمادة الأحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادة الأحياء اليوم الاثنين الموافق 20 مايو، شهد نجاحا كبيرا؛ لمنظومة الامتحانات الإلكترونية.

وأكد المسؤولون لـ"الخليج 365" أنه تم استقبال ٣٦١٠٠٠ طالب في المدارس الحكومية من ٣٨٠٠٠٠ أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم.

وكانت قد انطلقت صباح أمس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 20182019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.