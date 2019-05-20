أخبار مصر | طلاب أولى ثانوي عن امتحان الأحياء: "أفضل من أمس"

أكد طلاب الصف الأول الثانوي الذين يؤدون امتحان الأحياء الكترونيًا، اليوم الإثنين، أن الامتحان جيد، وأفضل من امتحان أمس، نظرا لعدم وقوع السيستم، سوي مشاكل بسيطة فى بعض الإدارات التعليمية.

وكانت قد انطلقت صباح أمس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.