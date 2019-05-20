انت الان تتابع البابا تواضروس للمرأة: النكد يخرب البيوت.. ابتسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا تواضروس الثاني

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرضا هو أول مفتاح لنجاح الحياة الزوجية، وأن الله دائما يمنح الإنسان عطايا جيدة مثل الأولاد والعمل والخدمة والدراسة لكن المهم هو الرضا وشكر العطية. وأضاف البابا خلال لقائه، مساء الأحد، مع شعب كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية، أن المفتاح الثاني لنجاح الحياة بين الزوجين هو "التوازن"، وأنه على الإنسان أن يكون متوازن في كل أمور حياته. وأكد البابا تواضروس أن "النكد يخرب البيوت"، موجها رسالة للزوجة قائلا: "وجهك يؤثر في زوجك وأولادك".

وشدد على أن الابتسامة الحاضرة في البيت تعني الفرح والزوجة هي عمود البيت وقلب الأسرة، كيف نحفظ بيتنا من "النكد" فهذا له آثار صحية ضارة اجعلي مفتاح الابتسامة والفرح داخل بيتك باستمرار فهو يحفظ سلامة البيت".وتابع: البيت الذي يكون فيه الزوج والزوجة أصدقاء هو بيت ناجح، الصداقة تزيد قوة كل علاقة، والصداقة

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