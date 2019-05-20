شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة بين عائلتين بمدينة الخصوص (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع كبار العائلات والقضاة العرفيين، في الصلح بين عائلتين بمدينة الخصوص، إثر مشاجرة بينهما وإطلاق طرف على الآخر الرصاص، فأصيب بطلق ناري نقل على إثره للمستشفى، وتم عقد جلسة صلح بين الطرفين لوأد الخلاف بينهما، وقدم الطرف المتهم الاعتذار للطرف المصاب.

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كان اللواء العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، قد تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة في مدينة الخصوص، بين طرف أول «ر.ع.ر»، 28 سنة، عامل خردة، «مصاب»، وطرف ثان «ع.ا.ع»، 19 سنة، عامل بمخزن خردة.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم الخصوص وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة ونقل المصاب إلى المستشفى، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب لهو الأطفال، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه الأول محدثاً ما به من إصابات.

وفي أحد الأكمنة، تمكن المقدم محمود عادل، رئيس مباحث الخصوص، من القبض على المتهم، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام، وبعد تحسن حالة المصاب قام كبار العائلات في المنطقة بالتنسيق مع القضاة العرفيين بفتح قنوات اتصال مع المؤثرين والعقلاء بالعائلتين وأعضاء مجلس النواب وكبار العائلات والمؤثرين بالمنطقة بمشاركة لجنة المصالحات بمديرية أمن القليوبية، وتم الاتفاق بين الطرفين على إقرار الصلح فيما بينهم وعقد جلسة عرفية بداخل سرادق مقام بشارع عبدالعال حسن الأمير دائرة القسم، وتم الصلح في حضور مجموعة من المحكمين، وعدد 50 شخصا من أهالي المنطقة وطرفي الخصومة، بالإضافة إلى رجال الإدارة وكبار العائلات، حيث تم الصلح بين الطرفين وانتهت الجلسة بقيام الطرف الثاني بتقديم الاعتذار للطرف الأول وتصافح الطرفان تمامًا وأعلنا التصالح فيما بينهما.