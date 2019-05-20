شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السيستم في 89 مدرسة بالإسكندرية.. وطلاب 20 مدرسة يؤدون «الأحياء» ورقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية عودة السيستم في 89 مدرسة، لأداء امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى العام من إجمالى 109 مدارس على مستوى المحافظة، فيما يؤدى الطلاب امتحان الأحياء، اليوم الاثنين، ورقياً في 20 مدرسة.

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وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن عودة السيستم تعد إنجازا كبيرا، خاصة أنه تم تحقيق الخدمة في 89 مدرسة في غضون ساعات قليلة، مشيراً إلى أنه يسعى لعودة السيستم إلى كامل المدارس الـ109 خلال ساعات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن قرابة 43 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 109 لجان، على مستوى الإسكندرية، لافتاً إلى أن جميع الطلاب أدوا امتحانى اللغة العربية، والتربية الدينية، أمس، ورقياً بسبب «وقوع» السيستم.

وفى شأن متصل، يواصل 23062 طالباً وطالبة أداء امتحانات الدبلومات الفنية بتخصصاتها الستة في الإسكندرية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة على النحو التالي: (11816 للتعليم الصناعي، 1452 للتعليم الزراعي، و9794 للتعليم التجاري والفندقي) أمام 69 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.