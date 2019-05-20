شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: سحب كراسات شروط حجز 23 قطعة لإقامة محطات وقود بـ18 مدينة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بـ 23 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة بمقار أجهزة المدن المطروحة بها، وذلك ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 20 /5 /2019.

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وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتلبية رغبات المتقدمين لحجز قطع الأراضي، مشيرًا إلى أن القطع الـ23 خدمية، لإقامة نشاط محطات وقود بمساحات تتراوح بين 1620 و11500 م2، بـ18 مدينة جديدة، وهى (القاهرة الجديدة - الشروق - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - السادات - 15 مايو - الصالحية الجديدة - العاشر من رمضان - الشيخ زايد - أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة - بدر - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - أخميم الجديدة).

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: يتم البيع للأفراد والشركات القائمة، ويتم سداد جدية الحجز بواقع 10% من قيمة الأرض، ويتم استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد (مقبول الدفع - مصرفى) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية- 0.5 % مجلس الأمناء) خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة على التخصيص.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية أنه في حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة، تتم المفاضلة بين المتزاحمين طبقًا لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، وتلتزم الشركة، أو الفرد المخصصة له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ويتم الطرح طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23/ 6 /2019 حتى يوم الخميس الموافق 27 /6/ 2019 بمقر جهاز المدينة المختص، مشيراً إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص.