شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بأولى ثانى يؤدون امتحان الأحياء ورقيا لتعذر دخولهم على السيستم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، إنه رغم أن عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوى العام يؤدى امتحان الأحياء إلكترونيا على التابلت، إلا أن هناك بعض الطلاب يختبر ورقيا لتعذر دخولهم على منصة الامتحان الإلكترونى والسيستم.

وفى السياق ذاته، قال طلاب من داخل لجنة الامتحانات بمدرسة السعيدية بالجيزة والتى تعتبر أكبر لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية، إنهم يؤدون الامتحان ورقيا بعد محاولات دخولهم على سيستم الامتحان وتعذر ذلك.

وأوضح الطلاب أنهم بدأوا منذ قرابة الساعة فى أداء الاختبار ورقيا وأوشكوا على الانتهاء منه، فيما اشتكا بعض الطلاب من دخولهم على سيستم الامتحان الإلكترونى وخروجهم بشكل تلقائى دون أن يستكملوا باقى الامتحان، مطالبين مدارسهم بتحرير محضر إثبات حاله لهم، حتى يتمكنوا من أداء الاختبار ورقى.

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كانت انطلقت أمس الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.