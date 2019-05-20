شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بأولى ثانى يؤدون امتحان الأحياء ورقيا لتعذر دخولهم على السيستم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، إنه رغم أن عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوى العام يؤدى امتحان الأحياء إلكترونيا على التابلت، إلا أن هناك بعض الطلاب يختبر ورقيا لتعذر دخولهم على منصة الامتحان الإلكترونى والسيستم.
وفى السياق ذاته، قال طلاب من داخل لجنة الامتحانات بمدرسة السعيدية بالجيزة والتى تعتبر أكبر لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية، إنهم يؤدون الامتحان ورقيا بعد محاولات دخولهم على سيستم الامتحان وتعذر ذلك.
وأوضح الطلاب أنهم بدأوا منذ قرابة الساعة فى أداء الاختبار ورقيا وأوشكوا على الانتهاء منه، فيما اشتكا بعض الطلاب من دخولهم على سيستم الامتحان الإلكترونى وخروجهم بشكل تلقائى دون أن يستكملوا باقى الامتحان، مطالبين مدارسهم بتحرير محضر إثبات حاله لهم، حتى يتمكنوا من أداء الاختبار ورقى.
كانت انطلقت أمس الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب بأولى ثانى يؤدون امتحان الأحياء ورقيا لتعذر دخولهم على السيستم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.