شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا ارتفاع بحرارة الجو.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

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كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.