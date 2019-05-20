شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الراقص على الدماء.. سيناتور أسترالى يخسر مقعده بسبب مسلمى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبحسب ما ذكرته صحيفة "سيدنى مورننج هيرالد"، فإن السيناتور فرايز أنينج أُطيح به من مقعده فى مجلس الشيوخ الاسترالى. ورغم أن النتائج الخاصة بالمجلس لم تُحسم بعد، إلا أن الواضح حتى الآن أنه أخفق فى الاحتفاظ بمقعده، ما يُعنى مغادرته المجلس نهاية يونيو المقبل.

كان "أنينج" قد أثار موجة واسعة من الغضب والجدل بسبب تعليقاته عن المسلمين عقب حادث إطلاق النار على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش النيوزلندية فى مارس الماضى، وهو الحادث الذى أسفر عن مقتل 51 شخصا.

وقال السيناتور الأسترالى وقتها إن السبب الحقيقى لإراقة الدماء فى شوارع نيوزيلندا، يعود إلى مشكلة الهجرة التى سمحت للمُتعصبين المسلمين بالوصول إلى نيوزيلندا فى المقام الأول، بحسب تعبيره.

و"فرايز" هو صاحب واقعة البيض الشهيرة، إذ تسببت تصريحاته المثيرة للغضب فى تعرضه لواقعة رشق بالبيض من أحد الشباب، خلال إدلائه بتصريحات مماثلة، وقتها رد السيناتور اليمينى المعروف بتطرفه على الأمر بضرب الشاب الصغير، وهو ما خلق موجة أوسع من الغضب والرفض له ولممارساته، وربما تكون التصريحات وواقعة ضرب الشاب السبب المباشر وراء خروجه السريع من مجلس الشيوخ.