شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 15 رحلة لنقل 3 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 3000 معتمر إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية،لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، على متن 15 رحلة، وذلك ضمن جسرها الجوي لنقل المعتمرين.

وأوضح مصدر، أنه من المقرر أن تسير الشركة 9 رحلات إلى مطار جدة الدولى، و6 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تقلع جميعها من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.

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كانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات، وإنهاء إجراءات سفرهم.