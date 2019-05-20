شكرا لقرائتكم خبر عن أولى ثانوى يمتحنون الأحياء إلكترونيا.. وطلاب: نواجه مشاكل بالسيستم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء إلكترونيا على التابلت، فى الوقت الذى أكد فيه بعض الطلاب خروجهم من على سيستم الامتحان وصعوبة عودتهم مرة أخرى.

وأكد طلاب داخل لجان امتحانات مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إنهم بدأوا الامتحان إلكترونيا على التابلت، وبعد البدء فى الإجابة عن الأسئلة خرجوا تلقائيا من سيستم الامتحان، ويحاولون الدخول ولكن هناك صعوبة ، مشددين على أن الأغلبية العظمى تؤدى الامتحان إلكترونيا عكس أمس الأحد والذى أدوا الاختبارات فى اللغة العربية ورقيا.

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وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.