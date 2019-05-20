"الامتحان الإلكتروني شغال".. طلاب أولى ثانوي يؤدون "الأحياء" بـ"التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الأحياء، اليوم الاثنين، من خلال أجهزة "التابلت".

وبدأت الامتحانات في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى العاشرة والنصف.

ولم تظهر أي شكاوى حتى الآن تتعلق بعدم التمكن من الوصول للامتحان الإلكتروني، شأن ما حدث بامتحان اللغة العربية، أمس.

وبدأت بعض المدارس تنشر صورًا للطلاب أثناء آدائهم الامتحان إلكترونيًا، عبر صفحاتها الرسمية على "فيس بوك".

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ويعقد الامتحان على فترتين، بدأت الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى العاشرة والنصف، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الحكومية إلكترونيا، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيًا.

أما الفترة الثانية، فتبدأ من الساعة 1 ظهرًا ويمتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بطباعة الامتحان بنسبة 75% من عدد الطلاب؛ للانتقال للامتحان الورقي حال حدوث أي مشكلة تقنية.

وواجه الطلاب أزمة تعطل النظام الإلكتروني، أمس الأحد، خلال امتحان اللغة العربية، واتجهت معظم المدارس للحل الورقي، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم تمكن نحو 130 ألف طالب من أداء الامتحان إلكترونيا، مشيرة إلى أن تعطل النظام تسبب فيه مشكلة بسيطة في محرك الامتحانات خاصة بالأكواد، وجرى التعامل معها.​