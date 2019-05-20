اليوم- طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان في مادة الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الأحياء.

ويعقد الامتحان على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى العاشرة والنصف، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الحكومية إلكترونيًا، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيًا.

أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرًا ويمتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بطباعة الامتحان بنسبة 75% من عدد الطلاب؛ للانتقال للامتحان الورقي حال حدوث أي مشكلة تقنية.

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وواجه الطلاب أزمة تعطل النظام الإلكتروني، أمس الأحد، خلال امتحان اللغة العربية، واتجهت معظم المدارس للحل الورقي، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم تمكن نحو 130 ألف طالب من أداء الامتحان إلكترونيًا، مشيرة إلى أن تعطل النظام تسبب فيه مشكلة بسيطة في محرك الامتحانات خاصة بالأكواد، وجرى التعامل معها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الاعتماد على الشبكات الداخلية بالمدارس في إيصال الامتحان للطلاب وليس السحابة الإلكترونية المركزية، مؤكدة أن هذه الآلية تضمن وصول الامتحان للطالب دون الحاجة إلى الإنترنت، وتجعل كل مدرسة وحدة مستقلة بذاتها، بحيث إذا وقعت مشكلة تقنية في مدرسة ما، لا تنتقل للمدارس الأخرى.

وتعد الامتحانات التي يتقدم إليها نحو 650 ألف طالب وطالبة، أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، وتجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book".

وتعقد هذه الامتحانات في إطار نظام التقييم الجديد الذي تقيس أسئلته مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم، وليس الحفظ.

وتجرى الامتحانات في 2275 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 1700 مجهزة بالبنية التكنولوجية يؤدي طلابها الامتحانات إلكترونيًا، ونحو 500 مدرسة لم يكتمل تجهيزها بعد، يؤدي طلابها الامتحان ورقيًا، فضلًا عن طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات الذين يؤدون امتحاناتهم ورقيًا.​