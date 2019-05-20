رئيس "سياحة النواب": فتح تحقيق في تطبيق التأشيرة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وصف النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، رد ممثلي القطاع السياحي حول التأشيرة الإلكترونية، وتأكيدهم أنهم فوجئوا بقرار المملكة العربية السعودية، بـ"غير المقنع"، قائلًا: "يعني أيه دولة تطبق تأشيرة إلكترونية وأنتم مش عارفين، هو مش في اتفاقيات".

وأوضح صدقي لـ"الخليج 365" أمس الأحد: "أن الرد غير المقنع من السياحة جعلنا نستدعي المسؤول للرد على كل هذه التساؤلات ومحاسبته عن التقصير في مواجهة تلك الأزمة، التي أربكت الموسم".

وأوضح أنه وجه طلبًا إلى أمانة البرلمان لمراجعة الشئون الخارجية، وفتح تحقيق حول تطبيق الحكومة السعودية التأشيرة الإلكترونية بدون علم أو مخاطبة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة.

ولفت صدقي إلى وجود 29 شركة مخالفة، مضيفًا أن الوزارة ذكرت أنهم 18 فقط، منوهًا إلى أن الإجراءات التي وضعتها الوزارة كانت السبب الرئيسي فيما أسماه "ضرب السوق".

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ودعا رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وزيرة السياحة إلى الاهتمام أكثر بالقطاع السياحي من الداخل والتعرف على مشاكله كما يحدث في التسويق الخارجي.

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