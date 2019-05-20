حدث ليلا| تفاصيل مقتل 12 إرهابيًا في الشروق وأكتوبر.. وجوجل يوجه ضربة لـ"هواوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- "الداخلية": مقتل 12 عنصرا إرهابيا بأكتوبر والشروق في تبادل لإطلاق النار

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه ورد معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج، لعناصر حركة "حسم" المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

- عرض صيني لتدشين قطار طائر "مونوريل" في شرم الشيخ

استعرض اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أمس الأحد، العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع القطار الطائر "المونوريل" كفكرة لتنفيذها في شرم الشيخ، حيث جرى عرض فيديوهات خاصة بالمشروع والدول التي جرى تنفيذه فيها.

- الرئاسة تنشر فيديو لإفطار السيسي مع مجموعة من المواطنين

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو إفطار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، بمقر إقامته معربًا عن سعادته بتناول الإفطار مع مجموعة من أبناء الوطن.

- ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، مضيفًا: "لن نسمح لها بإمتلاك سلاح نووي".

- الجيش السوداني و"الحرية والتغيير" يعلنان الاتفاق على معالم الفترة الانتقالية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الاثنين، الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على استمرار جولات التفاوض بشأن الفترة الانتقالية آخذين في الاعتبار عامل الوقت.

- ترامب: الاتفاق النووي مع إيران "عرض مرعب"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران بـ"العرض المرعب".

- "مذبحة في البرازيل".. مقتل 11 شخصًا داخل حانة شمالي البلاد

أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين، بوقوع "مجزرة" في شمال البرازيل، نتج عنها مقتل 11 شخصًا، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

- هواتف "هواوي" تفقد تحديثات "جوجل" و"بلاي ستور"

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن شركة جوجل الأمريكية، أوقفت أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع شركة "هواوي" الصينية؛ باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، في ضربة للشركة بعد إدراجها من قبل الحكومة الأمريكية على قائمتها التجارية السوداء.