أهمها تقسيط الغرامة.. تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن اللجنة تشارك الحكومة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره البرلمان، تمهيدًا للبدء في تطبيقه على المخالفين.

وأضاف فهمي لـ"الخليج 365"، أمس الأحد، أن مشاركة اللجنة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تأتي حرصًا على الخروج بلائحة تفعل تطبيق القانون، ولا تخرج عن إطاره العام، مشددًا على أنه سيتم الانتهاء منها وإعلانها قبل 30 مايو الجاري.

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وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن أبرز المواد التي تدور حولها اللائحة، تتعلق بآلية تطبيق القانون، وطريقة تحصيل الغرامات من المواطنين المخالفين، لافتًا إلى أن اللائحة تتضمن تقسيط مبالغ الغرامات.

كما تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، تقدير قيمة الغرامة وفقًا للجان تقدير، حيث تختلف القيمة من منطقة لأخرى حتى في المدينة الواحدة: "في القاهرة مثلًا مينفعش بيت على الكورنيش شكل بيت في شارع داخلي، الوضع هيختلف وقيمة الغرامة هتختلف حتى في نفس المنطقة".

وتابع النائب: "اللائحة تتحدث أيضًا عن تنظيم عملية الموقف القانوني للدعاوى والقضايا المنظورة أمام القضاء في الوقت الحالي وكيفية إنهاء كافة هذه الخلافات والدعاوى عن طريق التصالح في المخالفة من قبل المواطن، كما تتحدث اللائحة أيضًا عن اختصاصات لجان الحصر ولجان التقييم ولجان السلامة الإنشائية التي لك منها دور هام في القانون".​