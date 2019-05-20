إصابة 2 في انقلاب سيارة على صحراوي الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، اليوم الاثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات.​