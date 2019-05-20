أخبار مصر | الوزير يبحث مع وفد البنك الدولي سبل دعم وتطوير منظومة النقل بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير يبحث مع وفد البنك الدولي سبل دعم وتطوير منظومة النقل بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق؛ لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل بمصر.

في بداية الاجتماع أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة الى امكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.

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كما تم استعرض نموذج لأحد لوحات بيانات المدن الذكية التي تم إعدادها من قبل البنك الدولي وعرض تجربتها في بعض المدن مثل منصة المدن الذكية البرازيلية، حيث أكد وفد البنك الدولي أن هذه اللوحات ستساعد في تنظيم حركة المرور في المناطق الحضارية وتخطيط مشروعات النقل وتحسين التواصل مع الجمهور وتجميع كل بيانات النقل في مكان واحد ليستفيد منها كل مستخدمي وسائل النقل مثل تعريف الجمهور بأماكن الإختناقات المرورية وأماكن الإصلاحات والمشروعات والمحاور البديلة.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال خدمات النقل متعدد الوسائط واللوجيستيات ونقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية مثل إمكانية التعاون بين الجانبين في تطوير خط البضائع من الأسكندرية إلي ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع وقيام البنك الدولي بعمل دراسة تشغيلية له كما ابدى وفد البنك إمكانية التعاون الاستثماري في وصلة المناشي /6 اكتوبر.

وكذلك تم مناقشة التعاون الاستثماري القائم بين الجانبين في مجال عدد من مشروعات كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية مثل خط عرب الرمل الاسكندرية وخط بني سويف أسيوط، وفي ختام الاجتماع تم الإتفاق علي عقد ورشة عمل الشهر القادم بشأن السلامة في السكة الحديد وإستراتيجية قطاع النقل بما في ذلك مناقشة محاور (النقل الكهربائي / النقل صديق البيئة والخدمات اللوجيستية وتسهيل التجارة).