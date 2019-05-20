أخبار مصر | اليوم.. صحة النواب تعلن توصياتها النهائية بشأن الموازنة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. صحة النواب تعلن توصياتها النهائية بشأن الموازنة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن لجنة الصحة في مجلس النواب، توصياتها النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019-2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020 فيما يخص 3 وزارات.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني لاستكمال مناقشة 5 طلبات إحاطة.