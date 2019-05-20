شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا.
تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «19- 34»، إسكندرية «17 – 31»، قنا «22 – 38»، الأقصر «23– 39»، أسوان «24 – 39».
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