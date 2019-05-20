صور.. طلاب أولى ثانوى يستعدون لأداء امتحان الأحياء على التابلت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد طلاب الصف الأول الثانوى العام، لأداء امتحان مادة الأحياء على التابلت، حيث حضر الطلاب فى المدارس الثانوى ومعهم أجهزة التابلت مشحونة وجاهزة لخوض الامتحان إلكترونيا.
قال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إنه جاء وبحوزته جهاز التابلت ومستعد للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار إلكترونيا.
كانت انطلقت أمس الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
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