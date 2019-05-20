شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 20 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بالتلاعب بالبورصة. Advertisements تنطلق بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، ثاني أكبر 8 بطولات كبرى في اللعبة، والتي تستمر حتى 26 مايو الحالي، بمشاركة مصرية واسعة بـ 12 لاعبا. يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الخارجية الليبي. تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» اليوم العالمي للنحل 2019 تحت شعار «الحفاظ على النحل» حيث يتعرض النحل والملقحات الأخرى، مثل الفراشات والخفافيش وطيور الطنان، إلى تهديد متزايد بسبب أنشطة البشر.

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