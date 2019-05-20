أخبار مصر

مطالب برلمانية بتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب حال تسببها بأذى للمواطنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب حال تسببها بأذى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بإصدار تشريع جديد لتغليظ العقوبة علي أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التى تؤذى المواطنين فى الشوارع. 

 

وقال العادلى، لـ"الخليج 365"، إن ظاهرة انتشار الكلاب الخاصة الشرسة مع أصحابها في الشوارع والطرق تشكل خطورة كبيرة علي المجتمع وتهدد حياة المواطنين، مشيرا إلي أن هناك حالات عديدة تعرضت لاعتداء عليها من جانب كلاب شرسة وأصيبت بعاهات مستديمة وبينها حالات وفاة أيضا، مما يستوجب تغليظ العقوبة علي أي شخص يتسبب كلبه فى أذى وضرر للمواطن.

 

 

Advertisements

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي أن التشريعات الحالية عفى عليها الزمن وتتضمن عقوبات ضعيفة لا تحقق الردع العام.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب حال تسببها بأذى للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا