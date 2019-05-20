شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب حال تسببها بأذى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بإصدار تشريع جديد لتغليظ العقوبة علي أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التى تؤذى المواطنين فى الشوارع.

وقال العادلى، لـ"الخليج 365"، إن ظاهرة انتشار الكلاب الخاصة الشرسة مع أصحابها في الشوارع والطرق تشكل خطورة كبيرة علي المجتمع وتهدد حياة المواطنين، مشيرا إلي أن هناك حالات عديدة تعرضت لاعتداء عليها من جانب كلاب شرسة وأصيبت بعاهات مستديمة وبينها حالات وفاة أيضا، مما يستوجب تغليظ العقوبة علي أي شخص يتسبب كلبه فى أذى وضرر للمواطن.

Advertisements

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي أن التشريعات الحالية عفى عليها الزمن وتتضمن عقوبات ضعيفة لا تحقق الردع العام.