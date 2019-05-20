تعرف على الإجراءات المتبعة لشحن جثمان متوفى فى الخارج إلى مسقط رأسه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك إجراءات متبعة لنقل أو شحن جثمان المتوفى خارج البلاد ، وحرص الخليج 365 على تسليط الضوء على أهم الخطوات المطلوبة حتى يصل الجثمان إلى أرض الوطن، واستلامه من قبل أفراد أسرته.

1- اشراف ممثل عن السفارة بالدولة المتوفى على أرضها الشخص، على مراسم تحضير الجثمان، وذلك فى حضور مندوب الحجر الصحى للدولة التى حدثت الوفاة على أرضها. 2- تسليم مندوب الشركة الشاحنة للجثمان، كافة المستندات المتعلقة بعملية الشحن والمطلوبة من قبل الجهات المختصة بالمطارات. Advertisements 3- تسليم بوليصة الشحن لمندوب السفارة أو القنصلية، وإخطار وزارة الخارجية التى تقوم بدورها بإخطار أسرة المتوفى بميعاد وصول الجثمان. 4- وضع الجثمان فى تابوت مبطن بالرصاص أو الزنك ومحكم الإغلاق ويغطى لحجب رؤية ما بداخله. 5- استخراج شهادة"NOC"، والتى تُعرف ب( شهادة عدم رفض) من السفارة فى بلد الوصول. 6- تسجيل وتأكيد جميع المطارات التي ستمر عليها الجثة (الترانزيت) وشركات الطيران الناقلة للجثة، فى حال تم تغيير شركة الطيران، ويتم وضع الجثمان مع الحقائب ببطن الطائرة. 7- وجود شهادة وفاة صادرة من السُلُطات المختصة مصحوبة مع الجثمان.

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