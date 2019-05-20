تعرف على القطارات الإضافية ومواعيد تشغيلها خلال العيد × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال أيام عيد الفطر بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية، وكيفية حجز مقاعدها. 1ـ عددها 10 قطارات إضافية تشمل 6 قطارات مكيفة و4 عاديين "مميزيين". 2ـ تشمل 4 قطارات مكيفة إضافية تقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان. 3ـ تشمل قطاران مكيفان إضافيان يومان رحلات يومية بين الإسكندرية وأسوان. 4ـ يبدأ تشغيلها ابتداء من 28 مايو الجارى ويستمر حتى 10 يونيو المقبل. 5ـ يبدأ حجز مقاعد هذه القطارات قبل السفر بـ 24 ساعة. 6ـ الحجز على هذه التذاكر بنفس قوات حجز قطارات جداول التشغيل العادية. 7ـ الحجز عليها بموجب بطاقة الرقم القومى وبحد اقصى 4 تذاكر لكل راكب. 8ـ حجز تذاكر القطارات العادية الإضافية يكون فى نفس يوم السفر. 9ـ القطارات المكيفية تشمل: القطار رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05. القطار رقم 1941 يقوم من أسوان 22.45 ويصل الإسكندرية 11.50. Advertisements القطار رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55. القطار رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15. القطار رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 ويصل أسوان 12.10. القطار رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10. 10ـ القطارات العادية تشمل: القطار رقم 2202 القاهرة ـ أسوان يقوم من القاهرة 09.30 ويصل أسوان 22.45. القطار رقم 2204 القاهرة ـ أسوان يقوم من القاهرة 15.20 ويصل أسوان 04.25. القطار رقم 2203 أسوان ـ القاهرة يقوم من أسوان 07.15 ويصل القاهرة 20.15. القطار رقم 22.5 أسوان ـ القاهرة يقوم من أسوان 13.45 ويصل القاهرة 02.40.

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