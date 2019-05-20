شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطاقة المتجددة: الانتهاء من محطة بنبان الشمسية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة أن مشروع إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان يسير وفقا للجدول الزمنى المحدد له من قبل الوزارة، و المستثمرين لإنشاء 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

وأضاف الخياط ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه وفقاً للجدول الزمنى سيتم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل سبتمبر المقبل ، لافتاُ إلى أنه من المتوقع أن يتم الأفتتاح قبل الموعد المحدد فى ديسمبر القادم فى أحتفال كبير يليق بهذا الأنجاز.

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يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم و التى يبلغ عددهم 40 محطة شمسية.