أخبار مصر | انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية لشركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الماضية، انتظاما فى المواعيد المقررة لها طبقا لجداول التشغيل.

وأوضحت مصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات من مطار القاهرة، تسير بشكل منتظم، خاصة رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى الدول الأوروبية والعربية، رغم ارتفاع كثافة التشغيل فى موسم عمرة شهر رمضان، وذلك منذ الساعات الأولى من اليوم.