شكرا لقرائتكم خبر عن توفير أدوية علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية والفاشيولا بالوحدات الصحية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوفر قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، العلاج الخاص بالبلهارسيا والطفيليات المعوية بجميع الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان مجاناً. وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن علاج الفاشيولا (الدودة الكبدية) متوفر بجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وبديوان عام وزارة الصحة والسكان (إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة) بالمجان أيضا. وتابع قطاع الطب الوقائى: يتم عمل ندوات تثقيف صحى بالمحافظات للتوعية من الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية. وشدد قطاع الطب الوقائى، على عدم التبرز والتبول فى الترع والمصارف والطرقات، بالإضافة إلى عدم الاستحمام فى الترع والمصارف مع عدم الشرب من مياه الترع والحرص على غسيل الخضروات الورقية الطازجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توفير أدوية علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية والفاشيولا بالوحدات الصحية مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.