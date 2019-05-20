شكرا لقرائتكم خبر عن "ابعد عن بتاع الأتوبيس".. تعرف على عقوبة التشاجر مع "الكمسرى" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنكار دور العاملين في المؤسسات الحكومية وسعيهم في الحفاظ على الهيئات والمنشآت والمركبات التابعة لهم جعل المشرع المصرى يحفظ لهم حقوقهم ويمنحهم العديد من المميزات التي تساهم في حمايتهم من تعدى البعض عليهم أو حتى التهكم عليهم.

يشهد شهر رمضان الكريم، الكثير من الخلافات نتيجة الزحام وحرص الكثير من المواطنين لقضاء كل الأمور المتعلقة بهم قبل مواعيد الإفطار، وهى عادات تربى عليها المصريين، وصارت ضمن ملامح أبناء الوطن فى الشهر الكريم، وهو ما يساهم زيادة الضغط على المواطن، ويدفعه للوقوع في عدد من الأزمات من بينها التعدى اللفظي على المواظف العام، سواء فى وسائل النقل أو غيره، حيث تشتهر وسائل النقل وفى المقدمة منها النقل البرى، بوجود مثل تلك المشادات، لذلك حمى المشرع العاملين فى الأتوبيسات من سائقين أو الكمسرى من محاولات بعض المواطنين التعدى عليهم بالعقوبة، والتى نصت على ما يلى"

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"من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".