شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات تعطى شركة الكهرباء الحق فى رفع العداد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقرائه الخطوات الـ4 التى تعطى لشركة توزيع الكهرباء الحق فى رفع العداد عن المشترك، و إلزامه بسداد كافة المديونيات و إجباره على إجراء تعاقد جديد و تركيب عداد مسبق الدفع، وفيما يلى أهم المعلومات يتم رفع العداد نتيجتها : 1- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر. Advertisements 2- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار و لم يستجيب المشترك بسداد المديونية. 3- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك. 4- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.

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