تعرف على طرق التواصل مع فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ المشردين من الشوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فرق اطفال بلامأوى بمديريات التضامن الاجتماعى بمختلف المحافظات، بالسويس إنقاذ المشردين فى الشوارع ونقلهم الى دور رعاية سواء كانو كبار سن أوأطفال. الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية التواصل مع فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ المشردين فى نقاط محددة . 1- يتم التواصل مع الخط الساخن للإبلاغ عن أى حالة مشرد بلا مأوى سواء كبار سن أو أطفال " 16349" Advertisements 2- كما يتم استقبال البلاغات على رقم 01095368111 . 3- كذلك استقبال الرسائل على صفحة الوزارة بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك. 4-يتم إتخاذ مايلزم نحو نقلهم الى دور رعاية وإعداد دراسة حالة لهم حتى يتم دمجهم فى المجتمع على الوجه الأكمل وتقديم الخدمات الصحية 5- يتم تنفيذ برنامح متكامل للحد من ظاهرة اطفال بلامأوى فى 14 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع والميادين من اجل انقاذ الاطفال والكبار بلامأوي

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