شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن مقتل 12 عنصراً إرهابياً بأكتوبر والشروق فى تبادل إطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه استكمالا لجهود الوزارة فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال توجيه ضربات استباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى، تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى بالخارج، لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وأضافت الوزارة فى بيانها: " رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، والتى تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحوزتهم على عدد 4 سلاح آلى، عيار 7.62×39، وبندقية خرطوش،وكمية من مادة الـ r.salt والنترات، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

وأوضحت الوزارة، أنه فى الإطار ذاته، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، بإحدى الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، عثر بحوزتهم على عدد 5 بندقية آلية، عيار 7.62×39، و3 خزائن بندقية آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

Advertisements

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق