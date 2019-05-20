محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة عامل قتل على يد شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما، وصرَّحت بتسليمه لذويه لدفنه.
وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، مسجاة على ظهرها ومصاب بعدة طعنات منها طعنة نافذة في الرقبة، أودت بحياته في الحال.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني علية "أحمد. س"، عامل رخام، مقيم بالبساتين.
ودلت التحريات الأولية على نشوب خلافات بين المجني عليه وزوجته منذ عدة أشهر تركت على إثرها المنزل لتقيم مع شقيقها.
وأضافت التحريات أن الضحية اتجه لمنزل شقيق زوجته لعقد جلسة صلح، فنشبت بينه وبين شقيقها مشاجرة انتهت بمقتله.
واستل شقيق الزوجة سكينًا من المطبخ وطعن الزوج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط الزوج وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر طعنة نافذة بالرقبة.. مناظرة النيابة لجثة عامل ذبحه شقيق زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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