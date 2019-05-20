النائب محمد المسعود يُطالب باستحداث وسائل ترويجية للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، باستحداث وسائل تسويقية للسياحة المصرية، تساهم في جذب السياح بشكل أكبر.

وأوضح المسعود في بيان له، الأحد، أنه من أهم هذه الوسائل استخدام تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد "الهولوجرام"، وغير ذلك، بما يعمل على تطوير آليات جذب السياح وتعريفهم بالحضارة المصرية بطريقة حديثة ومتطورة.

ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أغنى بلاد العالم بالحضارة والآثار والمناطق الخلابة، ما يتطلب تطوير آليات الجذب السياحي وتطوير الوسائل الترويجية للسياحة المصرية باختلاف أنواعها.