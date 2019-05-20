الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتشكيل لجنة "موازنة البرامج والآداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: نشرت الجريدة الرسمية، السبت، قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة موازنة البرامج والآداء. وتشكل اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، كما أن لرئيس اللجنة دعوة من يرى حضوره من الوزراء للعضوية أو المشاركة. وحددت المادة الثانية من القرار 9 اختصاصات لعمل اللجنة.

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