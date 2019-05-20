محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
انتشر وعاظ الأزهر الشريف، مساء الأحد، في قافلة توعوية استهدفت المساجد الكبرى بالمدن الجديدة ومنها مدينة العبور، بحضور الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني ومديري الدعوة ووعاظ من منطقة القاهرة.
وعقد الوعاظ أمسية رمضانية وملتقى ثقافي بتلك المساجد للتواصل مع فئات المجتمع المتنوعة وذلك في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية لتوعية الناس في هذا الشهر الكريم وحثّهم على فضائل الأعمال وإحياء قيم التراحم والتكافل في المجتمع.
وشهد برنامج عمل القافلة فقرات علمية وتوعوية، وتوسطه إجراء حوارات نقاشية متبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انتشار واسع لوعاظ الأزهر بالمدن الجديدة لعقد لقاءات تثقيفية وتوعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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