إسلام بحيري يقدم رؤية جديدة لتفسير آيات الميراث في "جدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ناقش الباحث والمفكر إسلام بحيري، في حلقة السبت من برنامجه "جدل"، موضوع ميراث المرأة في الإسلام، حيث حاور خلالها الكاتبة فاطمة خير.

وقدم "بحيري"، طرحًا جديداً يخص مسألة الميراث بشكل عام وميراث المرأة، وذلك في سؤال طرحته "خير" حول حقوق النساء في الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية، وهل دوما للذكر مثل حظ الانثيين؟

واعتبر "بحيري"، أن الوصية هي أمر أولى بالتطبيق بعد الديون، وذلك قبل الأنصبة الشرعية المتعارف عليها كما وردت في الآيات، وأنه لا صحة لحديث "لا وصية لوارث" الذي أخذ به الفقهاء، قائلاً: "العمل بمبدأ لا وصية لوراث، يترتب عليها أن تكون الوصية للغرباء لا للأقرباء، فتصبح لهم الأولوية في ميراث المتوفي وهو أمر غير منطقي، وبرغم ذلك فقد عمل به الفقهاء واعتبروه ناسخاً لآية في القرآن الكريم وهو أمر مرفوض أن ينسخ حديث آية فما بالنا بحديث ضعيف، لم يورده حتى البخاري، واعتبروه ناسخاً للآية الكريمة (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة – ١٨٠) ، وهي آية تتحدث بكل وضوح وبشكل مباشر عن الوصية للوالدين والأقربين أي الورثة".

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وأضاف "بحيري": "للشخص كل الحرية أن يضمن وصيته ما يشاء، فهو الأدرى بظروف أهله وورثته، وأن له الحق أن يوصي للوارث ولغير الوارث، وله كل الحرية في ذلك، وأنه من الأفضل أن يترك الشخص وصية، إلا إذا توفى بموت الفجأة فتقسم تركته بالأنصبة المعروفة، أما إذا ترك وصية، فيتم سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية، وبعدها الأنصبة المعروفة، وبذلك يحق للشخص أن يمنح ابنته ما يشاء من نصيب في تركته فهو أعلم بظروف كل فرد من عائلته".

وتابع "بحيري": "ما جاء به الإسلام فيما يخص ميراث المرأة، كان تطوراً كبيراً ونصراً كبيراً للمرأة في مجتمع الجاهلية الذي لم يكن يورث النساء وكان يهضم حقوقهن".

وفي نقاش مع جمهور الحلقة، قال بحيري، إن الأوضاع الاجتماعية للأسر تغيرت، وأصبحت النساء تتحمل عبئاً وأحياناً مساوياً للرجل، وفي حالات كثيرة تعول الأسرة وحدها وهي الطرف الأقوى والأنجح، إذن فلم تعد هي ذلك الطرف الضعيف الذي يتحدث عنه النص باعتباره يوجد من يعوله، وأن في كل الأحوال كل شخص حر في التصرف في ماله، وأن الهدف الأسمى هنا هو تحقيق العدالة.

يذاع برنامج "جدل" على شاشة قناة Ten يوميًا في تمام الساعة الخامسة عصراً، والإعادة في الثالثة والنصف فجراً.