مصر | تشريح جثة عامل رخام قتل على يد شقيق زوجته بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة عامل رخام قتل على يد شقيق زوجته بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة المقطم والخليفة الجزئية بتشريح جثة، شخص لقي مصرعه في مشاجرة مع شقيق زوجته، اثر خلافات أسرية عقب الافطار، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه واسباب حدوثها والوقوف على ملابساتها.

كما كلفت رجال المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعه.

وجاء فى مناظرة النيابة للجثة، تلقي المجني عليه لعدة طعنات ووفاته فور وصوله المستشفي، وتم التحفظ على الجثمان، وندب أطباء الطب الشرعى.



تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى أحمد س، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة، وتركت على إثرها المنزل وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجني عليه إلى منزل شقيقها للتصالح معها نشبت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه عدة طعنات، حتى لقي مصرعه متأثرا بإصابته، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.