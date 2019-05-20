شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل 12 إرهابيًا من «حسم» خططوا لـ«عمليات عدائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 7 من عناصر حركة «حسم» المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في مداهمة أمنية بمدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى مقتل 5 عناصر آخرين خلال مداهمة أمنية في مدينة الشروق.

ذكر بيان أمني صادر عن الوزارة أنه «استكمالًا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الامن والاستقرار، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد».

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أضاف البيان: «رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتى تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مصرع عدد 7 من تلك العناصر، والعثور بحوزتهم على «4 سلاح آلى عيار 7.62 * 1.39، وبندقية خرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع».

تابع: «فى ذلك الإطار أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق في محافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع عدد 5، وعثر بحوزتهم على: 5 بندقية آلى عيار 7.62 *3.39 وخزينة بندقية آلية، و٢ عبوة معدة للتفجير، وعدد ٢ عبوة متفجرة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.